Staatssecretaris Theo Francken is de populairste politicus van ons land en stoot daarmee Maggie De Block (Open Vld) van de troon. Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel valt de liberale minister zelfs uit de top drie, nadat ze lange tijd de onbetwiste nummer één was. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws, door het onderzoeksbureau Ipsos.