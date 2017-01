3 puppy's gered uit 'lawinehotel' Italië

Door: redactie

23/01/17 - 17u48 Bron: vtmnieuws.be

video

De Italiaanse reddingsdiensten hebben drie puppy's levend vanonder het puin gehaald in hotel Rigopiano, dat vorige week bedolven raakte onder een lawine. De zoekactie naar overlevenden gaat intussen onverminderd verder. De reddingswerkers waren dolgelukkig toen ze de drie witte hondjes levend en wel konden bevrijden. De redding zorgt voor hoop in deze moeilijke dagen: er worden namelijk nog steeds 23 mensen vermist, nadat het hotel vorige week bedolven raakte. De kans dat er nog iemand gevonden wordt, lijkt echter steeds kleiner te worden. Intussen zijn er al zes slachtoffers geborgen, negen personen konden tot nu toe worden gered. De lawine vorige week was te wijten aan de vele aardverschuivingen die Italië de laatste weken en maanden treffen.