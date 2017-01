'Racistische' arts op staande voet ontslagen

Patrick Lefelon

Brasschaat Een arts van het AZ Klina-ziekenhuis in Brasschaat is op staande voet ontslagen omdat hij zich racistisch en agressief zou hebben gedragen ten opzichte van een patiënt. Afgevaardigd bestuurder Ludo Van Kets bevestigt het ontslag, maar wil niet ingaan op de details van de zaak. De beslissing werd vrijdag genomen op een bijzondere raad van bestuur.

Tijdens de raadpleging had de arts het woensdagnamiddag aan de stok gekregen met een patiënt. Het incident zette zich voort buiten het kabinet van de arts. Personeel en publiek in de centrale inkomhal werden zo getuige van de ruzie.



Afgevaardigd bestuurder Ludo Van Kets: "De directie vond dat er voldoende reden was om een extra raad van bestuur samen te roepen. Dat is vrijdag gebeurd en daar is beslist de arts wegens dringende reden te ontslaan."



Dat de arts zich racistisch en agressief zou hebben opgesteld tegenover de patiënt, wil Van Kets niet bevestigen. Evenmin of er eerder al problemen waren geweest met de arts. Van Kets: "Ziekenhuis AZ Klina hecht groot belang aan een open en restpectvolle relatie tussen arts en patiënt. Vandaar dat wij vonden dat wij hier die zware maatregel moesten nemen."



Hij benadrukt dat het onderzoek er gekomen is op eigen initiatief van de directie en niet na een eventuele klacht van de betrokken patiënt.