Operatie tegen internationale wapenhandel: 245 arrestaties

Bij een internationale operatie tegen illegale wapenhandel hebben de Europese veiligheidsdiensten in totaal 245 arrestaties verricht. Dat zegt de Europese politieorganisatie Europol. Naast landen als Spanje, Nederland, Groot-Brittannië en Polen nam ook België deel aan de operatie.

De politie nam bij de zogenoemde Operatie Bosporus 556 gas- en alarmpistolen in beslag. Ook trof ze minstens 108 andere vuurwapens aan. In totaal voerde de politie 421 huiszoekingen uit.



Operatie Bosporus was een internationale politieactie in 2016 naar de smokkel van gas- en alarmpistolen van Turkse makelij via Bulgarije naar Europa. Roemenië coördineerde de actie, Europol ondersteunde ze.



Van de 556 in beslag genomen gas- en alarmpistolen waren er 131 omgebouwd om met scherp te schieten. "De voorbije jaren raakten gas- en alarmpistolen populair bij criminelen en werden er aanzienlijke aantallen van in beslag genomen in zaken van wapensmokkel. Reden is dat ze makkelijk kunnen omgebouwd worden om met scherp te schieten, of omgekeerd."



Nabootsing van echte wapens

"Ze bestaan uit metaal en zijn geschikt om echte munitie mee af te vuren. Ook zijn ze relatief goedkoop en beschikbaar. De meeste modellen zijn een nabootsing van echte wapens om met scherp mee te schieten. Ook al zijn ze niet omgebouwd, dan nog kunnen ze gebruikt worden om iemand mee te intimideren", zegt Europol in een persbericht.



In Spanje ontmantelde de politie vier illegale werkplaatsen waar gas- en alarmpistolen werden omgebouwd. Alleen al in Griekenland pakte de politie meer dan honderd verdachten op en nam ze bijna een vijfde van alle gas- en alarmpistolen in beslag.