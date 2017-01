Leuven betaalt jaarlijks 65.000 euro om dienstverlening De Lijn in stand te houden

Door: redactie

De stad Leuven gaat vanaf heden zowat 65.000 euro per jaar uittrekken om de busbediening door De Lijn aan de Spaanse Kroon in Korbeek-lo en de wijk Boskant in Heverlee in stand te houden. De Lijn wou er snoeien in de dienstverlening. Burgemeester Louis Tobback vindt het een schande dat een stadsbestuur hiertoe financieel moet tussenkomen.