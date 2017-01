Recordjaar voor Kusttram met zo'n 15 miljoen reizigers

Door: redactie

De Kusttram heeft er met ongeveer 15 miljoen reizigers een recordjaar opzitten. Dat meldt openbaar vervoersmaatschappij De Lijn West-Vlaanderen.

Na de recordzomer leken sterke cijfers reeds in de maak. In juli en augustus vervoerde de kusttram 4,2 miljoen reizigers, maar buiten die piekperiode waren er nog eens ruim 10 miljoen reizigers, wat enerzijds betekent dat niet enkel dagtoeristen gebruik maken van de tram en anderzijds dat de kust ook buiten het toeristisch seizoen aantrekkelijk is.



"De Kusttram staat dan ook steeds meer te boek als het ideale vervoersmiddel langs de kust voor zowel kustbewoners, tweedeverblijvers als toeristen, en dat het ganse jaar rond", aldus De Lijn.



Gebruikers waarderen volgens de vervoersmaatschappij het gebruiksgemak, met 68 haltes tussen De Panne en Knokke. Ook de frequentie wordt op prijs gesteld.



"De kusttram wordt steeds populairder en dat is goed nieuws voor de kust", aldus Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "Via de uitstekende dienstverlening van de kusttram kunnen bezoekers de hele kuststrook verkennen. Geen file tussen De Panne en Knokke, maar een snelle en comfortabele kusttram waar je altijd kan op rekenen."