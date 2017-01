"Dit kan echt niet": passagier filmt hoe buschauffeur sms't achter het stuur

Door: redactie

23/01/17 - 14u53 Bron: TV Limburg/Het Nieuwsblad

In Sint-Truiden heeft een passagier gefilmd hoe de buschauffeur een hele tijd aan het sms'en was achter het stuur. En daar bleef het niet bij: hij at ook en rookte een elektronische sigaret terwijl hij aan het rijden was.



"Die laatste feiten heb ik niet kunnen filmen, maar ik wil dit onder de aandacht brengen. Het is gewoon extreem gevaarlijk en op deze manier kunnen er ongelukken gebeuren", vertelt de maker van het filmpje in 'Het Nieuwsblad'.



Bij De Lijn zitten ze verveeld met de zaak. Er werd een onderzoek gestart en de chauffeur riskeert een sanctie. "We hebben dat beeldmateriaal gezien. De klant heeft ons zelf nog niet gecontacteerd, maar iemand met een gsm achter het stuur: dat kan echt niet. De sancties variëren van een opmerking tot een paar dagen schorsing."