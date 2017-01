Nieuwe muurschildering in Brussel toont bebloede man met uitgesneden buik

Amaury Michaux

© Marc Baert.

Brussel In Brussel is opnieuw een bloederige muurschildering opgedoken, in de buurt van het station Brussel-Kappellekerk. Op de gevel van een flatgebouw in de Brigitinnenstraat is een bebloede man met uitgesneden buik te zien, die ondersteboven aan een touw hangt.

Het schilderij 'De lijken van gebroeders De Witt' © Wikipedia. Op dezelfde gevel hing tot 2014 al een fresco van straatkunstenaar Bonom, waar een slangenmens op te zien was. Die tekening verdween toen het gebouw gerenoveerd werd. Net zoals de tekening die afgelopen weekend opdook aan de Vlaamsepoort, is deze tekening gebaseerd op een bestaand schilderij. Deze keer lijkt het schilderij sterk op 'De lijken van gebroeders De Witt' van de Nederlandse schilder Jan De Baen.

Bij het kabinet van Brussels burgemeester Yvan Mayeur wil voorlopig niemand reageren op de nieuwe muurschildering. Lees ook Alweer heisa rond muurtekening in Brussel: "Gaan we Caravaggio ook verbieden?"

