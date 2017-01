Flitscamera's aan spoorwegoverwegen

Nele Dooms

23/01/17 - 14u53

Dendermonde Aan verschillende spoorwegoverwegen in Dendermonde komen flitscamera's. Het gaat om een pilootproject van Infrabel, met de naam 'Rood licht camera's aan overwegen'.

De camera's zijn uitgerust met ANPR-technologie, met nummerplaatherkenning. De flitscamera's moeten voorkomen dat roekeloze fietsers, voetgangers én auto's gesloten overwegen toch oversteken. Overwegen blijven immers gevaarlijke plekken, ook als ze bewaakt zijn met lichten en slagbomen.



De gevaarlijkste en drukste overgangen in ons land krijgen flitscamera's. Ook die in Oudegem is daarbij. Een gesloten overweg oversteken is een zware overtreding. Het kan hoge boetes en een rijverbod opleveren.