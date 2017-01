Door: redactie

23/01/17 - 08u34 Bron: vtmnieuws.be

video

Vanochtend maakten Q-Ochtendduo Sam & Heidi bekend dat niemand minder dan top-dj Jonas Blue naar de Q-Run To You komt op 11 februari in Hasselt. Hij zal er voor zorgen dat je na een magische run door Hasselt met veel adrenaline, beats en neonlights kan feesten op geweldige muziek. Heb je je nog niet ingeschreven ga dan naar http://www.QRunToYou.be (je kan ook enkel inschrijven voor de party met Jonas Blue)