Stéphane Moreau (PS) stapt mogelijk zelf op als burgemeester

Door: redactie

23/01/17 - 08u50 Bron: Belga

Burgemeester van Ans en Nethys-topman Stéphane Moreau (PS) zal wellicht zelf opstappen als burgemeester van de Luikse gemeente, in plaats van te wachten op een decreet dat beide functies combineren verbiedt. Dat heeft de Franstalige krant La Meuse vernomen in de entourage van Moreau, die één van de spilfiguren is in het schandaal rond Publifin.