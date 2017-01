Di Rupo vraag partijgenoten geld van Publifin aan Rode Kruis te schenken

Door: redactie

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft gevraagd dat de afdrachten van partijgenoten die zetelen in Publifin-comités, worden doorgestort naar het Rode Kruis. Dat schrijf Le Vif maandag. De organisatie zou haar rekening daardoor met meer dan 100.000 euro zien aandikken. Partijgenoot en burgemeester van Ans Stéphane Moreau zou intussen mogelijk zelf opstappen als burgemeester. Hij is één van de spilfiguren in het schandaal rond Publifin.

De PS-statuten voorzien dat mandatarissen minstens 10 procent van hun bruto-vergoeding of van hun zitpenningen aan de partij moeten afdragen. Dat moet gebeuren bij de federatie waar ze onder vallen, in dit geval die van Hoei-Borgworm, Luik en Verviers. De eerste betalingen kwamen donderdag bij het Rode Kruis aan.



