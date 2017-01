Buschauffeurs leggen onaangekondigd werk neer in Vlaams-Brabant

Door: redactie

In stelplaats Leerbeek bij De Lijn Vlaams-Brabant is vanochtend om 6 uur een onaangekondigde staking begonnen onder buschauffeurs. Daardoor is zowat 1 bus op de vier in de regio Pajottenland niet uitgereden. Dat is vernomen van De Lijn Vlaams-Brabant.