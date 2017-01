Peter De Roover: "Meningen van radicale moslims niet langer tolereren"

Door: redactie

23/01/17 - 07u01 Bron: Belga

Peter De Roover. © belga.

Radicalisering Op een moment dat de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 het luik "radicalisme" aansnijdt, moet volgens Peter De Roover (N-VA) het debat over de inperking van de vrije meningsuiting van radicale moslims zonder taboes gevoerd kunnen worden. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De Roover zwengelt zo opnieuw de discussie aan die hij deze zomer zelf begon, toen hij in een blog pleitte voor een striktere begrenzing van de vrijheid van meningsuiting voor "collaborateurs van terrorisme".



Bakken kritiek

Hij kreeg toen bakken kritiek over zich heen, inclusief van (toenmalig) partijgenoot en grondwetsspecialist Hendrik Vuye. De partij zag zich genoodzaakt om De Roover terug te fluiten. "De 'collaborateurs' van eind juli zijn intussen 'radicale moslims' geworden", aldus De Roover maandag in De Standaard.



Hij is van mening dat in de radicale islam een veel groter gevaar schuilt dan in andere fenomenen, wat een inperking van de grondrechten op maat van één specifieke context rechtvaardigt.



De Roover maakt zich sterk dat de geesten gerijpt zijn. "'In Duitsland, bijvoorbeeld, is het al strafbaar om met terrorisme te sympathiseren", klinkt het.