Charles Michel werkte achter de schermen Verhofstadt tegen om voorzitter Europees parlement te worden

23/01/17 - 06u43

Premier Charles Michel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het doen stranden van het plan van oud-premier Guy Verhofstadt om de voorzitter van het Europees Parlement te worden, schrijft La Libre Belgique maandag. Michel zou bij de liberale parlementsleden gepleit hebben tegen de opname van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging in de liberale Europese fractie ALDE.

Nadat begin januari de intentie van de fractieleider van het liberale ALDE naar buiten kwam om een alliantie aan te gaan met de Vijfsterrenbeweging van Beppe Grillo, uit de Eurosceptische rangen, heeft Charles Michel in de wandelgangen geageerd om dat project tegen te gaan. Michel wees daarbij op een onaanvaardbare ideologische kloof. Charles Michel is van oordeel dat hij op de internationale scène een goede reputatie heeft verworven, en was van mening dat een unie met eurosceptische populisten een smet zou vormen.



Het MR-kopstuk heeft, zodra hij het nieuws vernam, contact gezocht met de liberale Luxemburgse regeringsleider Xavier Bettel, met wie hij een tegenoffensief voerde bij de liberale Europese parlementsleden. Een geslaagde missie, omdat deze contacten op maandag 9 januari hebben geleid tot het afzien van het alliantieproject tussen de liberale ALDE groep en de M5S.