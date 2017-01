Rechters willen ook leasingwagens kunnen afnemen

Door: redactie

Als een wegpiraat niet de eigenaar is van de wagen waarmee hij brokken maakt, kunnen rechters die niet verbeurdverklaren. CD&V heeft een wetsvoorstel klaar om dat te veranderen, zo bericht De Standaard vandaag.

Op dit moment kunnen politierechters een voertuig slechts verbeurdverklaren als de overtreder ook eigenaar is van dat voertuig. "Onverbeterlijke verkeersovertreders rijden doelbewust rond met andermans voertuig, hebben dolle pret op de weg, maar blijven volledig onbestraft", zegt politierechter Peter D'Hondt daarover.



De Leuvense politierechter Kathleen Stinckens noemt de uitbreiding van de mogelijkheid tot verbeurdverklaring "prioriteit nummer één voor verkeersveiligheid".



Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) heeft een wetsvoorstel klaar dat de zogeheten eigendomsvereiste bij verbeurdverklaring uit de wet moet schrappen. Hij krijgt de steun van partijgenoot en minister van Justitie Koen Geens.



Maar meerderheidspartijen N-VA, Open VLD en MR hebben fundamentele bezwaren bij de maatregel. N-VA vreest voor de implicaties op de leasingmarkt, en wil de leasingmaatschappijen eerst in het debat betrekken. Voor Sabien Lahaye-Battheu, Kamerlid bij Open VLD, "is het eigendomsrecht heilig". "Daaraan kan niet geraakt worden, of je holt het hele juridische principe van verbeurdverklaring zelf uit."