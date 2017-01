Zanger John Terra kan geen gitaar meer spelen: "Zo geschrokken van inbraak dat arm verlamd is"

STIJN VAN HOVE

"Ze hebben me iets afgenomen en ik slaag er maar niet in de knop om te draaien." Twee weken voor John Terra op tal van podia wordt verwacht voor zijn Neil Diamond-tour laat zijn rechterarm het afweten. Letterlijk verlamd door angst na een brutale inbraak in zijn woning. "De stress van het gebeuren heeft zich in mijn arm genesteld. Ik kan niets meer."

"Het voelt alsof ik ben verkracht." John Terra laat de woorden even bezinken voor hij met zijn linkerhand onhandig door zijn koffie roert. Net voor de jaarwisseling kreeg de 65-jarige zanger inbrekers over de vloer. Maar terwijl de materiële schade al lang is hersteld, worden de fysieke gevolgen stilaan ondraagbaar. Angst en stress verlamden zijn rechterarm. Eten, aankleden en schrijven gaan bijzonder moeizaam. Gitaar spelen is al helemaal onmogelijk. "Ik weet dat het belachelijk klinkt", zegt hij in het cafetaria van het UZA, net voor een MRI-scan het probleem in beeld zal brengen. "Volgens mijn huisarts is het posttraumatische stress. Sinds die inbraak heb ik 's nachts geen oog meer dichtgedaan. Normaal schenkt de stilte in je huis je rust, maar bij mij begint het dan te malen. Zou het vannacht weer....? Alles wordt beangstigend. Bij elk kraakje in het parket of elke vertrekkende auto zit ik rechtop in bed. Nacht na nacht gooi ik bij het minste geluid de ramen open en schijn ik met mijn zaklamp over de daken. Altijd is er die angst. Geen seconde voel ik me veilig. Ik slaap niet meer. Ik waak. Slapen doe ik enkel wanneer mijn lichaam het van pure uitputting opgeeft."



Levenloos

En daarbij stopt het niet. Sinds Terra de inbrekers schreeuwend uit zijn huis verdreef, heeft de stress zijn arm verlamd. In drie vingers zit niet meer het minste gevoel. Vanaf de schouder voelt zijn arm levenloos. Een drama voor een gitarist aan de vooravond van zo veel belangrijke shows. "Dat nieuwe symptoom ervoer ik het voor het eerst tijdens de repetities voor mijn Neil Diamond-tour", zegt hij. "Na een kwartier spelen moest ik telkens mijn gitaar opzijleggen. Intussen is het zo ver uitgezaaid dat van gitaarspelen geen sprake meer is. Mijn rechterhand is mijn slaghand, maar ze is nu totaal onbruikbaar. Schrijven, de dagelijkse dingen: ze lukken niet meer. Ten einde raad ben ik naar een osteopaat geweest. Liefst vier punten in mijn lichaam moesten gekraakt worden omdat ze volledig klem zaten. Ik hoop écht dat de MRI-scan wat duidelijkheid geeft. Want dit is onleefbaar."



