"De piloot zei: er is een scheur in het toestel. En dan: stilte"

KEN STANDAERT

23/01/17 - 05u00

Archieffoto. © rv.

Een Boeing 737 van luchtvaartmaatschappij TUI is zaterdag in allerijl moeten landen in Brussel, vlak nadat het in Luik opgestegen was. "De voorruit was gebarsten, maar wij moesten zonder info blijven zitten. De stewardessen zeiden niets", getuigt passagier Michéle Messelier (54). TUI erkent de landing "uit veiligheidsoverwegingen" maar beklemtoont dat er nooit enig gevaar was.