Mysterie rond lijk compleet: identiteit van slachtoffer is raadsel

Door: redactie

23/01/17 - 05u01

In Knokke is gisteren rond de middag het lichaam van een jonge vrouw gevonden. Het lichaam lag onder het terras van brasserie Le P'tit Bedon op de Zeedijk, vlak bij het Lichttorenplein. Volgens het parket is het nog niet duidelijk wie het is en hoe ze om het leven kwam.

© Bart Boterman. Voorbijgangers hadden de vrouw opgemerkt en belden de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Het parket van Brugge spreekt van een verdacht overlijden. "Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. Uit de eerste vaststellingen situeert het vermoedelijk tijdstip van overlijden zich in de loop van zaterdagnacht", aldus procureur Céline D'Havé van het parket van Brugge. De teruggevonden jonge vrouw droeg uitgaanskledij en vertoonde niet meteen zware sporen van geweld. "Ook het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer loopt nog." De autopsie die morgen plaatsvindt, is volgens het parket van groot belang.