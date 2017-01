Nina Bernaerts

22/01/17 - 16u01 Bron: eigen berichtgeving

© De Roeck.

In de Sint-Benedictusstraat in Mortsel is deze middag een drinkwaterleiding gesprongen, mogelijks door de koude. Daardoor is er in twee woningen wateroverlast ontstaan in de kelders. Voor de zekerheid heeft de brandweer er het drinkwater en de elektriciteit afgesloten. De rampenambtenaar van de stad Mortsel is ter plaatse om te kijken of er geëvacueerd zal worden omdat de getroffen bewoners in deze koude ook zonder verwarming vallen. Het gaat om een twaalftal woningen.