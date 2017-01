Visser (55) verdrinkt in Albertkanaal in Grobbendonk

Dirk Van Gorp

22/01/17 - 15u42 Bron: eigen berichtgeving

Aan de Uitbreidingsstraat in Grobbendonk is deze voormiddag een 55-jarige man in het Albertkanaal verdronken. De juiste omstandigheden van zijn overlijden worden nog onderzocht, maar volgens de eerste vaststellingen is de visser uitgeschoven op de ijzig gladde oeverkant van het kanaal.