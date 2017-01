Jonge vrouw dood aangetroffen aan zeedijk in Knokke

Bart Boterman

22/01/17 - 14u28 Bron: eigen berichtgeving

video Op het strand van Knokke is vandaag rond het middaguur het levenloze lichaam van een jonge vrouw in uitgaanskledij aangetroffen. Politie en parket zijn op dit moment ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Er is sprake van een verdacht overlijden.