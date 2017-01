Botsing tussen rollator en scootmobiel: 83-jarige zwaargewond

Nina Bernaerts

Op de wekelijkse markt aan het Wim Saerensplein in Deurne is zaterdagochtend een vrouw van 83 zwaargewond geraakt bij een onalledaags ongeval. De vrouw was met haar rollator langs de verschillende kraampjes aan het wandelen toen iets over 10 uur een dame van 81 haar aanreed met een scootmobiel. De vrouw was verblind door de hevige zon en zag de bejaarde dame met rollator niet lopen. De 83-jarige dame werd zwaargewond naar het Monicaziekenhuis overgebracht, de vrouw die de aanrijding had veroorzaakt, bleef ongedeerd. Beiden hadden niet gedronken.