Vrachtwagen brandt uit op parking Heusden-Zolder

Jimmy De Schrijver

22/01/17 - 09u36 Bron: eigen berichtgeving

© Jimmy De Schrijver.

Op de overdekte vrachtwagenparking TruckStop 26bis langs de Industrieweg in Viversel is vanochtend rond 8 uur een kleine vrachtwagen volledig uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De politie heeft een perimeter rond het uitgebrande wrak ingesteld. De brand wordt onderzocht. Een deel van het dak van de parking raakte beschadigd. De brandweer kon verhinderen dat de vlammen naar andere vrachtwagens oversloegen. Niemand raakte bij de interventie gewond.