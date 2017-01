"Stikstofvervuiling in Noordzee te hoog"

Door: redactie

De stikstofvervuiling van het zeewater van de Noordzee blijft veel te hoog. Dat concludeert Kamerlid Bert Wollants (N-VA) uit cijfers die staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) vrijgaf, zo schrijft De Zondag.

"Die hoge stikstofconcentraties stimuleren de groei van een overdaad aan algen, die in sommige gevallen zelfs giftig zijn voor mens en zeedieren", aldus Wollants. "Daarnaast zijn er ook aanwijzingen dat de Noordzee aan productiviteit inboet door de wanverhouding tussen stikstof en fosfaat."



Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is de vervuilingsgraad wel gedaald, maar bevindt zich met 29,8 ml stikstof/liter nog steeds ver boven de Europese richtlijn van 15.



Doelstellingen

"Aan dit tempo duurt het nog meer dan honderd jaar vooraleer we de doelstellingen bereiken", stelt Wollants nog. "Dat wil zeggen dat we meer inspanningen nodig hebben, bijvoorbeeld op vlak van waterzuivering en landbouw."