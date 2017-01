Raf Sidorski verkozen tot nieuwe prins carnaval in Aalst

Door: redactie

22/01/17 - 04u15 Bron: Belga

Aalst carnaval vorig jaar. © belga.

De strijd tussen de vier Aalsterse prinsenkandidaten is deze nacht beslecht in het voordeel van Raf Sidorski. Hij mag zich gedurende een jaar prins carnaval van de stad Aalst noemen.

RAF SIDORSKI IS DE 65STE PRINS CARNAVAL VAN AALST! Proficiat!

Lees er alles over op https://t.co/P6BrtHBMD6 pic.twitter.com/YAKaZy7OWI — Carnaval Oilsjt Blog (@CarnavalOilsjt) Sun Jan 22 00:00:00 MET 2017

Vijf kandidaten dienden een dossier in, maar één bleek niet ontvankelijk. De vier kandidaten die van het schepencollege wel om de scepter mochten strijden, waren David Bockstael, Raf Sidorski, Ronny Eemans en Chris Boone. Die laatste was in 2010 al eens prins. Sidorski was ook niet aan zijn proefstuk toe, al moest hij in 2008 wel het onderspit delven tegen Dennis De Wolf, die overigens in 2016 opnieuw Prins Carnaval werd.



Stemming via sms

Dat er vier kandidaten waren, stemde burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) bijzonder tevreden. "Het bewijst eens te meer dat de titel heel belangrijk en begeerd is." Uiteindelijk trok Raf Sidorski aan het langste eind. De stemming via sms kende wat problemen, maar uiteindelijk schepte de deurwaarder duidelijkheid en maakte hij de winnaar bekend. Dennis De Wolf, prins carnaval 2016, nam afscheid van het publiek en bedankte voor het afgelopen jaar.



26 februari

Sinds 1953 heeft Aalst Carnaval zijn eigen prins carnaval. De verkozen prins blijft één jaar in functie en moet de carnavalsdriedaagse draaiende houden. Op één prinses na, Stefanie Daeleman (2011), werd steeds een man verkozen. Aalst carnaval barst op 26 februari los met de 89ste stoet.