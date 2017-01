Zeven auto's betrokken bij zwaar ongeval in Merksem

Nina Bernaerts

21/01/17 - 23u49

De politie moest de bestuurster bevrijden uit haar wagen. © Marc De Roeck.

Op de Lambrechthoekenlaan in het Antwerpse Merksem is vanavond een zwaar verkeersongeval gebeurd. In totaal waren zeven auto's bij het accident betrokken, één vrouw zat gekneld en moest uit haar voertuig bevrijd worden. Zij is zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.