Zware boetes voor spookrijders E313

21/01/17 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

De snelweg E313 werd vandaag afgesloten omdat gewerkt werd aan de spoorwegbrug tussen Herentals-West en Herentals-Oost. De werken waren op voorhand aangekondigd, maar toch ontstond er een grote verkeerschaos. Verschillende automobilisten waren het wachten beu en maakten als spookrijder rechtsomkeer. Zeker 25 bestuurders zullen een zware boete krijgen laat de politie weten. De minimumboete voor pechstrookrijden is 55 euro. Voor wie op de pechstrook rijdt in een bewegende file, kan de boete oplopen tot 165 euro. Spookrijders krijgen nog zwaardere sancties. De snelweg werd ter hoogte van Grobbendonk volledig afgesloten voor het plaatsen van een nieuwe snelwegbrug over de spoorlijn Lier-Herentals. Zowel het verkeer richting Antwerpen als richting Hasselt werd omgeleid. Er reden vervangbussen voor spoorreizigers. De werken verliepen vlotter dan voorzien en de snelweg is in beide richtingen weer open. "De bijzondere en complexe operatie is zeer vlot verlopen", laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.