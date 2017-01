Vlaamse op zoek naar buurmeisje na lawine

Door: redactie

21/01/17

Na de sneeuwlawine in Italië zijn nog steeds twintig mensen vermist. Familieleden en vrienden wachten wanhopig op nieuws. Ook de Vlaamse Sandra Profete, die in het gebied woont, is nog op zoek naar haar buurmeisje Luana. Luana was aan het werk als kamermeisje toen het hotel bedolven werd door de lawine. We zijn nu al drie dagen verder maar Sandra heeft nog altijd hoop.. Sandra en haar gezin zaten zelf dagenlang vast in hun dorp, zonder stroom. Pas nu waren de wegen vrij om naar hier te komen. Maar ze krijgt uiteindelijk geen nieuws.