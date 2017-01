Door: redactie

21/01/17 - 19u38 Bron: vtmnieuws.be

video

Bij een busongeval in de buurt van de Italiaanse stad Verona zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Italiaanse brandweer. Er zouden ook 39 mensen gewond zijn geraakt nadat de bus in brand was gevlogen.