Sp.a: "Antwerpen is labo van nationalistische waanideeën geworden"

Zonder één naam te noemen, heeft Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws zaterdag hard uitgehaald naar het stadsbestuur van burgemeester Bart De Wever (N-VA), tijdens de lokale nieuwjaarsreceptie van de socialisten. "In plaats van gelijke kansen voorop te stellen, worden mensen gestraft omwille van hun achtergrond", vindt Meeuws. "Dat is 'Wir straffen das' in plaats van 'Wir schaffen das'. Antwerpen is een laboratorium geworden waar genadeloos geëxperimenteerd wordt met nationalistische waanideeën." Over een mogelijke samenwerking met andere partijen had hij het ditmaal niet.