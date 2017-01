Brand in Gents appartementsgebouw was aangestoken

Jürgen Eeckhout

De brand van gisterenavond in een appartementsgebouw aan de Ottergemsesteenweg in Gent is wel degelijk aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Er deden geruchten de ronde dat de brand was aangestoken met molotovcocktails, met racistische motieven, maar dat wordt ontkend.



De politie heeft een 51-jarige verdachte opgepakt. Die werd al voor de onderzoeksrechter geleid en die besliste om hem aan te houden. De man zou al een tijdlang in onmin leven met een bewoner van het gebouw, dat 48 appartementen telt.