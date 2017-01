Voormalig burgemeester van Tremelo Vital van Dessel overleden tijdens sneeuwklassen

Sven Ponsaerts

21/01/17

Vital van Dessel © Sven Ponsaerts.

Tremelo is in rouw. Afgelopen nacht overleed plots en onverwacht voormalig burgemeester en eerste schepen Vital Van Dessel (78). De CD&V-schepen was met de plaatselijke Damiaanschool waarvan hij jarenlang directeur was op sneeuwklassen in Oostenrijk.