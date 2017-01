Nathalie G. en Yassine H. blijven in cel voor dodelijk cokefeestje

Door: Patrick Lefelon

21/01/17 - 12u13 Bron: Eigen berichtgeving

Bewoonster Nathalie G. en slachtoffer Nadia E.H. © rv- De Freine.

Antwerpen Bewoonster Nathalie G. en drugsdealer Yassine H. moeten nog een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. Zij worden verantwoordelijk geacht voor een drugsfeestje twee weken geleden dat fataal afliep voor een vrouw uit Berchem.

Nadia E.H. was op 8 januari van het dak van residentie Hertogenpark vijftien verdiepingen naar beneden getuimeld. Ze was op slag dood. De vrouw had in een appartement op de bovenste verdieping bij bewoonster Nathalie G. een feestje bijgewoond, waar verdovende middelen gebruikt werden.



"Door het onderzoek is duidelijk geworden dat die dame niet geduwd werd, wat aanvankelijk wel gedacht werd. Ze heeft zichzelf naar beneden gegooid, wellicht in een soort van psychose en onder invloed van drugs", zegt advocaat Kris Luyckx. Hij treedt voor bewoonster Nathalie G. van het appartement op, die werd aangehouden voor het ter beschikking stellen van een lokaal voor het gebruik van drugs.



Ook de man die de verdovende middelen op het feestje had binnengebracht, werd aangehouden voor het leveren van drugs met de dood tot gevolg. "Hij erkent dat hij drugs aan het slachtoffer heeft gegeven. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen haar overlijden en de drugs die ze genomen heeft", zegt advocaat Mounir Souidi.



Beide verdachten gaan niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer.