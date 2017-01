Door: redactie

21/01/17

Op het Liberty Ball in New York hebben Donald en Melania Trump gisteren de openingsdans gedaan, op het nummer 'My Way' van Frank Sinatra. Maar wat daarbij toch vooral opviel, was hoe onwennig en houterig het presidentspaar op het podium stond.