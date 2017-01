Dertigtal skicentra open in Luik en Luxemburg

Door: redactie

21/01/17 - 11u03 Bron: Belga

© photo news.

In Luxemburg en Luik zijn dit weekend een dertigtal langlauf- en alpineskicentra geopend. Op het hoogste punt van België, het signaal van Botrange, ligt bijna 50 cm sneeuw. De sneeuwlaag is, afhankelijk van de regio, 25 tot 48 cm dik. De dikste lagen zijn te vinden in de Hoge Venen. Volgens de uitbaters zijn de ski-omstandigheden uitstekend en zijn de wegen naar de centra vrijgemaakt.