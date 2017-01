Guy Verhofstadt spoelt bewogen Europese week door: "Ik, een opportunist? Schoon compliment"

Jan Segers

Opportunist! Cynicus! Postjespakker! De verwijten vlogen Guy Verhofstadt om de oren na een weekje wheelen en dealen in het Europees Parlement. Verhofstadt flirtte eerst met links-alternatief en ging daarna scheep met rechts-conservatief. "En dan? Ik doe dat niet voor mijzelf. Ik doe het voor Europa." Zijn nobele doel heiligt alle middelen, vindt hij. "Als uw huis in brand staat, vraagt ge toch ook niet eerst van waar het water komt? Dan moet ge blussen, verdorie. En dan is elke emmer welkom, van links of van rechts."

Vrijdagmiddag in Gent. "Ah!" Guy Verhofstadt, pas terug van een bewogen week in Straatsburg, gooit zijn armen in de lucht als hij de fles ziet die ik voor hem heb meegebracht. "Een grillo! De witte wijndruif van Sicilië." Hij knipoogt. "Allez, dan toch één grillo die mij niet gaat ontglippen." Zelfspot siert de mens.



De keuze van de fles was dan ook geen toeval. In een poging om zijn kandidatuur als voorzitter van het Europees Parlement kracht bij te zetten, waagde Verhofstadt zich vorige week aan een flirt met Beppe Grillo, de Italiaanse oud-komiek die de links-alternatieve Vijfsterrenbeweging leidt. Een populist zowaar, het soort politicus waartegen Verhofstadt doorgaans molenwiekend van leer trekt in zijn meest furieuze Engels. Helaas voor hem liep hij een blauwtje.



Het feestje ging niet door, maar het kwaad was geschied, het gezichtsverlies een feit. "Kortom", zo vatte het toonaangevende blad 'The Economist' het samen, "Verhofstadt joeg zijn liberale achterban in de gordijnen, gooide zijn eigen ruiten in voor het voorzitterschap en deed aan politiek met een cynisme dat hij zelf beweert te bestrijden. Not a bad day's work", ironiseerde het blad. "Het was geen slechte werkdag."



En het beste moest toen nog komen. Als fractieleider van de ALDE, de Europese liberalen, trok Verhofstadt zijn eigen kandidatuur in, steunde hij die van de Italiaan Antonio Tajani, de anti-Grillo, en maakte hij een pro-Europese deal met Tajani's machtige Europese Volkspartij, de tsjeven van Europa zeg maar. Verhofstadt? Een windhaan, klonk het zelfs bij eerbiedwaardige professoren. Het betere bochtenwerk. Pirouettes à volonté. "Het is geen blikschade die Guy Verhofstadt heeft opgelopen", schreef deze krant, "het is een perte totale."



Maar het moet gezegd: de jongeman (63) die in Gent aan tafel schuift, ziet er ongehavend uit en klinkt opmerkelijk monter.

Heeft u de kater al verteerd?



"Kater? Welke kater?"



Laat de voorbije anderhalve week dan geen sporen na?



"Waarom zou die sporen moeten nalaten? Integendeel, we hebben door onze alliantie met de Europese Volkspartij een belangrijke stap gezet naar dat nieuwe, andere Europa dat er nu absoluut en dringend moet komen. Ik geef toe: eerst heb ik geprobeerd om een grote centrum-linkse beweging achter mijn kandidatuur voor het voorzitterschap te krijgen. Maar de socialisten zagen dat niet zitten. En dus heb ik van de situatie gebruik gemaakt - of misbruik, zo je wil - om een Europese hervormingsagenda op tafel te leggen. Een perfect compromis, vind ik: mijn steun voor hun kandidaat in ruil voor hun steun voor mijn agenda."



Hoe moeten we dan uw voorafgaande vrijage met Grillo interpreteren?



"Die paste in precies dezelfde strategie. Grillo zat in de fractie van de Britse eurohater Nigel Farage. Ik wou de eurosceptici een slag toebrengen door hem daar los te weken en hem te integreren in onze pro-Europese fractie. Ik heb dat contact niet zelf gezocht. Beppe Grillo heeft ons benaderd, niet omgekeerd. Hij wou weg bij Farage, zei hij, en weg van de anti-Europese koers. Bon, als ik dat hoor, gaan mijn ogen meteen blinken. En dus heb ik gezegd: 'Momentje. Zijt ge dan akkoord om in de euro te blijven en een terugkeer naar de Italiaanse lire af te zweren?' Ja, zei Grillo. 'En wilt ge Europa dan mee hervormen in plaats van het te vernietigen?' Ja, zei Grillo. Stel u in mijn plaats. Wat houdt u dan nog tegen?"



Niets, behalve dat Beppe Grillo & Co misschien ecologisten, antiglobalisten en non-conformisten zijn, maar zeker geen liberalen. Grillo vloekt met zowat alles waar u voor staat.

© Belga. "Dat is niet waar. Zijn Vijfsterrenbeweging is een grote burgerbeweging die niet links of niet rechts is, maar anti-systeem, tegen de grote twee klassieke partijen in Italië. Het Spaanse en het Poolse equivalent daarvan zitten ook al in onze fractie. Als Europese liberalen zijn wij zelf ook anti-systeem. Wij zijn tegen de Grote Twee: de Europese socialisten en de Europese conservatieven en christendemocraten. Die twee durven de grote omwenteling van Europa niet aan. Wij wel."



Uitgerekend met die Europese Volkspartij sluit u nu wel een deal.



"Dat is toch fantastisch? Voor het eerst heb je nu een Europese meerderheid met uitgesproken pro-Europese standpunten waarvan we twee weken geleden alleen maar konden dromen. Ik krijg al mijn halve leven te horen dat ik een generaal ben die veel te ver voor zijn troepen uit loopt. Dat ik een Europese dromer ben. Wel, na deze deal ben ik alvast niet meer de enige. Hoezo dan, blikschade? Hoezo, gezichtsverlies?"



U heeft aangepapt met de populist Grillo om uw eigen kansen op het voorzitterschap van het Parlement te verhogen.



"Niet alleen daarom. Maar stel dat het wel zo was: wat is daar dan op tegen? Grillo onderschreef ons programma."



Maar bedacht zich en wou dan toch liever van de euro af. Daar stond u dan.



"Daar stonden wij dan, ja. En dat was eventjes vervelend. Maar wat is daar onlogisch of oneerbaar aan?"