Politie sluit oprit E313 af nadat automobilisten op snelweg rechtsomkeer maken

Jolien Boeckx en Dirk Van Gorp

21/01/17 - 13u55 Bron: eigen berichtgeving, Belga

© Vanderveken.

De werken aan de snelwegbrug van de E313 verlopen vlotter dan voorzien. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het drukke verkeer zorgt wel voor gevaarlijke situaties doordat bestuurders rechtsomkeer maken. Normaal gezien wordt de snelweg om 2.00 uur opnieuw vrijgegeven. Er wordt echter gekeken of dat ook al vroeger kan, al is er nog geen concrete timing.





#E313→Antwerpen is 1,5u file van Geel-W. tot werken in Herentals-O.

De OPRIT Geel-W. is bijkomend afgesloten. https://t.co/1pucXqzu6Z — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) January 21, 2017 Een blik op afgesloten #E313 in Herentals: 1u aanschuiven naar Antwerpen, halfuur richting Lummen. Ook zeer druk op naburige gewestwegen. pic.twitter.com/pDYyWfMG2d — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) January 21, 2017

Ondertussen is het voor automobilisten vooral aanschuiven vanuit de richting van Hasselt. "Omdat de file intussen reikt tot het complex Geel-West zijn er veel chauffeurs die daar de E313 oprijden, zich bedenken en keerbewegingen maken op de oprit. Om dergelijke verkeersonveilige situaties te vermijden heeft AWV op advies van de federale politie besloten de oprit in Geel-West in de richting van Antwerpen tijdelijk af te sluiten", zegt woordvoerder Jef Schoenmaeckers.



Het verkeer wordt omgeleid via de Herentalseweg (N13) en de calamiteitenroute naar het complex van Herentals-West.



De snelweg is volledig afgesloten wegens werken aan de spoorwegbrug in Grobbendonk. De werkzaamheden liggen goed op schema. Iets na 10.00u waren acht van de elf brugliggers geplaatst. Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) en het Vlaams Verkeerscentrum raden aan de snelweg vandaag nog de hele dag te vermijden.



"We raden mensen aan om de E313 in Grobbendonk vandaag nog de hele dag te vermijden, anders zou de hinder toch nog zwaarder kunnen worden. Voorlopig is de heropening van de snelweg voorzien om 2.00u vannacht. Mocht dat vroeger zijn, communiceren we dat ook", aldus Jef Schoenmakers van het Agentschap Wegen en Verkeer.



Ook op het lokale treinverkeer hebben de werken invloed. De hele dag zal er geen treinverkeer op de spoorlijn Lier-Herentals rijden, zondag is er tot 18 uur geen treinverkeer op die spoorlijn. De NMBS voorziet daarom tijdens deze werken twee vervangende busdiensten. Busdienst 1 pendelt tussen Lier en Herentals en omgekeerd, zonder stilstanden in de tussenliggende stations. Die busdienst is ter vervanging van de treinverbinding Antwerpen-Hamont/Hasselt. Verder is er busdienst 2 Lier-Herentals en omgekeerd, met stilstanden in de tussenliggende stations Kessel, Nijlen, Bouwel, Wolfstee.



Die busdienst is ter vervanging van treinverbinding Antwerpen-Turnhout. Tussen Herentals en Turnhout is er wel treinverkeer en zal er een pendeltrein rijden zodat de reizigers in Herentals kunnen wisselen van bus naar trein, en omgekeerd van trein naar bus.