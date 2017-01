E313 in Grobbendonk hele dag afgesloten voor werken aan brugliggers

JBO

21/01/17 - 08u25

De E313 in Grobbendonk kan je vandaag maar beter mijden. Op de snelwegbrug worden vandaag nieuwe brugliggers geplaatst en daardoor gaat de autostrade er in beide richtingen volledig dicht.

Ook op het lokale treinverkeer hebben de werken invloed. De hele dag zal er geen treinverkeer op de spoorlijn Lier-Herentals rijden, zondag is er tot 18 uur geen treinverkeer op die spoorlijn. De NMBS voorziet daarom tijdens deze werken twee vervangende busdiensten. Busdienst 1 pendelt tussen Lier en Herentals en omgekeerd, zonder stilstanden in de tussenliggende stations. Die busdienst is ter vervanging van de treinverbinding Antwerpen-Hamont/Hasselt. Verder is er busdienst 2 Lier-Herentals en omgekeerd, met stilstanden in de tussenliggende stations Kessel, Nijlen, Bouwel, Wolfstee. Die busdienst is ter vervanging van treinverbinding Antwerpen-Turnhout. Tussen Herentals en Turnhout is er wel treinverkeer en zal er een pendeltrein rijden zodat de reizigers in Herentals kunnen wisselen van bus naar trein, en omgekeerd van trein naar bus.



Behalve het treinverkeer zal de grootste hinder zich voordoen op de E313 zelf. Van zaterdag 21 januari om middernacht tot zondag 22 januari 2 uur zal de E313 afgesloten worden in beide richtingen tussen de complexen Herentals-West (20) en Herentals-Oost (22). Het complex Herentals-Industrie (21) zal open blijven in de richting van Hasselt. Het AWV en het Vlaams Verkeerscentrum verwachten zware hinder en raden aan om die dag de E313 te mijden en niet-noodzakelijke verplaatsingen via deze route uit te stellen.