Nethys heeft tien bestuurders op twee jaar tijd 4,4 miljoen uitbetaald

Door: redactie

21/01/17 - 08u09 Bron: Belga

© belga.

Het Nethys-filiaal Newin zou in 2014 en 2015 zowat 4,4 miljoen euro aan tantièmes - een legale manier om bestuurders te betalen - uitgekeerd hebben aan tien topmannen. Dat schrijft de Franstalige zakenkrant L'Echo vandaag.

Bestuurslid Alain Mathot (PS) ontving ook tantièmes van Nethys. © belga.

Deze tantièmes vertegenwoordigen ruim 90 procent van de nettowinst van Newin. Als die evenredig zijn uitgekeerd aan deze tien bestuurders, dan kregen ze elk in 2014 190.000 en in 2015 177.000 euro, blijkt uit de berekeningen van de krant.



Acht van de tien bestuurders zijn politici. Zes van hen zijn socialisten, onder meer Alain Mathot, en van zowel MR als cdH is er telkens één vertegenwoordiger.



Nethys bevestigt de betaling van de tantièmes, maar verduidelijkt dat ze volledig werden uitbetaald aan Nethys, de enige aandeelhouder van Newin. Het gaat om "fiscaal modelleren" om "de fiscaliteit van de groep te concentreren op het niveau van Nethys", aldus het filiaal van de publieke holding Publifin.