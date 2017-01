Antwerpse "bottinekes" verdwijnen begin 2018

Door: redactie

Vanaf begin 2018 zal het Antwerpse Bijzondere Bijstandsteam (BBT) - de 'bottinekes' - niet meer bestaan. De teamleden worden gedetacheerd naar de federale politie en zullen daar opgenomen worden in de Pelotons Protectie, Observatie, Steun en Arrestatie (POSA), schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. De beslissing is het gevolg van lange gesprekken tussen de lokale en federale politie.

"Door deze verandering hebben we in de stad Antwerpen de garantie dat een POSA-team inzetbaar is", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Dat team, dat vanuit de voormalige rijkswachtkazerne op de Boomsesteenweg zal opereren, heeft meer bevoegdheden dan BBT had. Bij bepaalde interventies moest het BBT, ook wel de "bottinekes" genoemd vanwege hun schoeisel, wachten op hun federale collega's. "En we hadden niet altijd de garantie dat de POSA beschikbaar was", legt Bruyns uit.



De ex-BBT'ers zullen het komende jaar hun procedures aanpassen aan die van de speciale eenheden van de federale politie. De gedetacheerde inspecteurs zullen nog wel betaald worden door de Antwerpse politie.