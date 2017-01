Ringland en stRaten-generaal willen vredespact Oosterweel

Door: redactie

"Als er garanties zijn over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken, dan zijn we bereid de procedures voor de vernieting van Oosterweel in te trekken." Dat aanbod aan de Vlaamse regering doen Peter Vermeulen van Ringland en Manu Claeys van stRaten-generaal vandaag in een dubbelinterview met De Tijd.