'"Nep-adviesraden' Publifin: Luikse bestuurders van cdH nemen ontslag

21/01/17 - 03u50

De Luikse bestuurders van cdH die in de raden van bestuur zetelen van de intercommunale Publifin en haar filiaal Nethys hebben hun ontslag aangeboden. Dat meldt de woordvoerder van viceminister-president van de Federatie Wallonië-Brussel Alda Greoli (cdH). De beslissing in het kader van het "algemeen belang" werd genomen in overleg met de partijinstanties en minister Greoli, klinkt het in een persbericht.