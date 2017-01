Bewoner (61) kritiek na brand in hoevewoning in Ruiselede

Hans Verbeke

In de landelijke Pietakkerstraat in Ruiselede is vanavond een 61-jarige man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een brand in zijn hoevewoning. Het vuur werd opgemerkt rond kwart na zeven. Toen de brandweer ter plaatse kwam, sloegen de vlammen al door het dak. Buren zeggen dat ze een ontploffing hebben gehoord. De bewoner van de getroffen woning werd buiten aangetroffen. De man werd voor verzorging naar het brandwondencentrum van het UZ Gent overgebracht. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid. Het Brugse parket stuurt alvast een branddeskundige ter plaatse. De hoevewoning waar de brand uitbrak, is helemaal vernield. Ook een aangebouwde, gerenoveerde woning liep schade op.