Mama van overleden Bas (11) verliest nu ook haar man: "Moedig hoe hij met zijn nakend einde omging"

Xavier Lenaers

20/01/17 - 23u08

© vtm.

Acht maanden nadat haar zoontje Bas het leven liet na een mislukte donorharttransplantatie, verloor de Genkse Ann Baptist (47) nu ook haar echtgenoot. Huisarts Marc Vanstraelen (57) overleed aan de gevolgen van een uitgezaaide kanker. "Tuurlijk is dit een zéér zwaar kruis om te dragen", zegt Ann, ongemeen sterk. "Maar je moet het leven ook durven los te laten. En meer nog dan ik al deed, zal ik koesteren wie ik graag zie. Zo stond Marc ook in het leven."

Heel Vlaanderen leefde begin vorig jaar mee met Bas, het Genkse jongetje dat maandenlang moest wachten op een levensnoodzakelijke harttransplantatie. Op 3 mei moesten mama Ann Baptist, papa Marc Vanstraelen en broer Max (13) afscheid nemen van hun stoere krijger. En ze vervulden nog Basjes allerlaatste wens: orgaandonor mogen zijn. Acht maanden later treft het noodlot het Genkse gezin opnieuw met het heengaan van Marc Vanstraelen. Ann Baptist was sinds 2002 met hem getrouwd en vormde al ruim twintig jaar een sterk koppel met de geliefde Genkse huisarts. "Tuurlijk is dit een zwaar kruis om te dragen, zowel voor mij als voor mijn zoon Max", zegt Ann Baptist, die allesbehalve wil worden geschetst als een zielige vrouw en die, ondanks dit nieuwe verlies, een onwaarschijnlijk sterke indruk maakt. "De dood van Bas kwam heel hard aan, juist omdat het zo onverwacht was. Het verschil met Marc is dat we rekening hielden met het ergste. Marc was al sinds 2009 ziek. Hij leed aan darmkanker. Volgens de eerste prognose in 2009 zou hij nog maar twee jaar te leven hebben. Het zijn uiteindelijk acht jaren geworden, met ups en down. Marc had tussendoor gelukkig nog veel goeie periodes waarin hij opnieuw kon werken in zijn huisartsenpraktijk en we nog mooie reizen maakten."

Veel gelachen

Uitgerekend in mei, de maand waarin Basje stierf, kregen Ann Baptist en haar man te horen dat de kanker was uitgezaaid naar het bot. "Dat was een heel heftige periode", blikt ze terug. "Marc had ook veel pijn toen. Toch was er nog hoop en Bas heeft gelukkig nooit geweten hoe ziek zijn papa was. Maar in november kregen we te horen dat het helemaal de verkeerde kant opging, dat er geen hoop meer was."



"Ik vind dat mijn man heel moedig met zijn nakend eind is omgegaan", mijmert ze. "Even is hij bang geweest van wat komen zou, maar daar is hij over geraakt en uiteindelijk had hij vrede met wat er te gebeuren stond. Hij heeft in volle bewustzijn afscheid kunnen nemen, zoals hij wilde. Hij wou géén onaanspreekbaar wrak zijn op het einde. Dat was hij ook niet. Er is nog veel gelachen, tot op het laatste. Marc is thuis gestorven, in het bijzijn van ons en van dierbare collega's."



LEES HET VOLLEDIGE VERHAAL IN ONZE PLUSZONE