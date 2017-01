Door: redactie

20/01/17 - 21u56 Bron: vtmnieuws.be

video

Dat president Trump nogal verschilt van zijn voorganger president Obama, hoeft niemand te verbazen. Hoewel hun eedaflegging op de toespraak na vrijwel volledig identiek was, had Obama in 2009 iets meer publiek. Dat blijkt uit twee luchtfoto's die ongeveer op hetzelfde moment van de dag werden genomen. Bij de eedaflegging van president Obama in 2009 was er opvallend meer volk op de National Mall dan vandaag.