Tiental bewoners afgevoerd na appartementsbrand

Jürgen Eeckhout

20/01/17 - 22u20

Gent

De hulpdiensten hebben deze avond het medisch interventieplan afgekondigd na een brand in een appartementsgebouw aan de Ottergemsesteenweg in Gent. Rond 21 uur ontstond er een brand op de vierde verdieping van het gebouw, wat heel veel rook veroorzaakte. De bewoners van de 48 appartementen moesten zo snel mogelijk het gebouw verlaten. De brandweer had de brand snel onder controle, maar zo'n tiental bewoners zijn met verschillende ambulances afgevoerd naar het nabijgelegen UZ. Zware verwondingen hebben ze volgens de eerst berichten niet.



De brandweer doet nu nog nazicht in het gebouw. De politie heeft de omgeving afgezet voor alle verkeer. De oorzaak is voorlopig nog niet bekend.