PVDA: "Gedaan met die graaicultuur: wij pleiten voor waterdichte schotten tussen politiek en bedrijfsleven"

20/01/17

Op haar nieuwjaarsreceptie in Antwerpen heeft de PVDA gepleit voor een positief actieplan tegen de graaicultuur, met onder meer verplichte schotten tusen politiek en bedrijfsleven. Daarbij werd verwees de partij naar de recente Publifinaffaire. De partij, die nu naar eigen zeggen meer dan 10.000 leden telt, zegt ook toenemende nervositeit bij de traditionele partijen te zien.

De partij trok van leer tegen de riante vergoedingen voor adviesraden bij de intercommunale Publifin, waar mandatarissen niet aanwezig moesten zijn. "Een schandaal, waar de drie grote partijen in Wallonië zichzelf verrijken. Zowel de socialisten, de liberalen als de christendemocraten", zei Mertens.



Hij verwees ook naar vastgoedpromotoren en Kazachgate en stelde genoeg te hebben van wat hij een graaicultuur noemde. "We pleiten voor waterdichte schotten tussen de politiek en het bedrijfsleven. We willen ook een ontluizingsperiode voor politici van vijf jaar en willen dat het vermogen van politici publiek wordt."



Rutten

Mertens verbaasde zich ook over het vertrek van Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten uit het Vlaams parlement om op verkiezingstournee te gaan. "Je moet blijkbaar ontslag nemen uit het parlement om dichter bij de mensen te gaan staan", zei de voorzitter. "Wij zijn continu op tournee, ons DNA is de volkswijk."



Ook andere thema's als fiscale ontwijking en besparingen in de gezondheidszorg werden gehekeld. Mertens herhaalde het idee om geneesmiddelen te tenderen, het zogeheten kiwimodel. "Jawel, een besparingsvoorstel van de PVDA, maar een gezond besparingsvoorstel."



Trump

Met ook de aanstelling van Donald Trump als president van de Verenigde Staten wordt 2017 als een sleuteljaar gezien. De partij kiest daarbij voluit voor "solidariteit en hoop, in plaats van ongelijkheid en angst".



Ook Raoul Hedebouw van de Waalse tegenhanger PTB was aanwezig. "Hier in Antwerpen moet het voor ons als eengemaakte partij gebeuren en gaan we Peter in 2019 in het parlement krijgen. Niet om alcohol te gaan drinken, maar om te werken", klonk het met een knipoog naar de actualiteit.