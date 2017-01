Michel geeft fouten na aanslagen 22/3 toe

Door: redactie

We hadden inderdaad meer moeten doen voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart. Dat geeft premier Michel toe. Heel wat slachtoffers en nabestaanden vinden dat ze aan hun lot overgelaten worden. Dat hebben ze gezegd in de parlementaire commissie die de aanslagen onderzoekt. De slachtoffers willen snel hulp want het wordt emotioneel ondraaglijk. De regering belooft nu, tien maanden na de aanslagen, een taskforce samen te stellen om de slachtoffers te helpen. Premier Michel geeft vandaag ook toe dat er fouten zijn gemaakt. Hij zegt dat hij wil luisteren naar alle opmerkingen om te zien hoe het beter kan. "Ik denk eerlijk gezegd dat de meeste diensten zo goed mogelijk hun best gedaan hebben maar we moeten wellicht nederig durven zijn en toegeven dat het we nog beter hadden moeten doen en de juiste gevolgen moesten trekken", zegt Michel, "Het was een ongeziene situatie met dat soort van aanslag en dus met slachtoffers die in een heel bijzondere situatie zitten, na terroristische aanslagen."