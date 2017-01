Door: redactie

20/01/17 - 18u59 Bron: vtmnieuws.be

video

Wat gaan ex-president Barack Obama en ex-first lady Michelle doen nu ze niet meer in het Witte Huis wonen? In een videoboodschap die ze vanavond op het internet gezet hebben geven ze meer uitleg. "Eerst gaan we eindelijk wat slapen en tijd maken voor onze familie", zegt Michelle Obama. Maar ze kondigen ook meteen de oprichting van een presidentieel centrum aan.